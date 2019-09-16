Моногород на Ставрополье увеличил доходы почти на четверть за два года

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Доходы моногорода Невинномысска в Ставропольском крае увеличились почти на 24% с момента создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2017 году. Об этом сообщили в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"По сравнению с 2017 годом доходы города выросли на 23,81% или почти на 544 млн рублей. Мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас в проработке еще 37 инвестиционных проектов - это 59,9 млрд рублей инвестиций и 3500 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы моногорода Михаила Миненкова.

В настоящий момент на территории ТОСЭР работают девять компаний - резидентов, среди которых есть производители молочной продукции, компании по производству плодов, детских площадок, овощей, тары и упаковок.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОСЭР "Невинномысск" принято правительством РФ в 2017 году. Основными преимуществами для субъектов малого и среднего предпринимательства являются действующие там налоговые преференции.