Total примет участие в разработке технологических решений для солнечной энергетики в Китае

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Французская нефтегазовая компания Total объявила о партнерстве с производителем энергооборудования Envision в Китае. Компании займутся совместной разработкой цифровых технологических решений для солнечной энергетики, сообщило издание Smart Energy International.

Совместное предприятие, получившее название TEESS, будет нацелено на внедрение передовых технологических инноваций в солнечных электростанциях и распределенной сети. Ранее Envision сообщала о создании открытого платформенного альянса, объединяющего лидеров энергетической отрасли, для обмена ноу-хау.

Total будет оперировать на рынке Китая и принимать участие в реализации проекта через свое дочернее подразделение SunPower. Ожидается, что совместная инициатива и фокус на цифровизации отрасли будет способствовать переходу страны на возобновляемые источники энергии.