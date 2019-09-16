Кумпилов: успех инвестпроектов в Адыгее зависит от энергообеспеченности региона

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Успех реализации инвестиционных проектов в Адыгее во многом зависит от энергообеспеченности региона. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов по итогам видеоселекторного совещания, которое провел министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Во многом успешная реализация инвестиционных проектов зависит от повышения энергообеспеченности республики", - сказал Кумпилов. Он напомнил, что для решения вопросов энергетической отрасли власти региона взаимодействуют с Минэнерго России и ПАО "Россети". "На сегодняшний день также ведется серьезная работа по созданию индустриального парка "Яблоновский", и мы рассчитываем на поддержку Минэкономразвития России при создании необходимой инфраструктуры для данного проекта", - заметил Кумпилов.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что в Адыгее внедрена система сопровождения инвестпроектов по принципу "одного окна". "Благодаря этому за последние три года регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, переместившись с 69 на 26 место", - отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что до 2022 года в республике планируется завершение ряда масштабных инвестпроектов. В частности, компания "ВетроОГК" ведет строительство самого большого в стране ветропарка. Кроме того, реализуются проекты по возведению и реконструкции дополнительных площадей СТЦ "Мега Адыгея", строительству завода по производству алюминиевого профиля, а также по организации производства семенного материала масличных культур.