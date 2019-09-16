ЦБ оценит необходимость пересмотра диапазона нейтральной ставки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России оценит необходимость пересмотра диапазона нейтральной ставки с учетом набора внешних и внутренних экономических факторов, сообщается в докладе регулятора по денежно-кредитной политике.

"С учетом принятого советом директоров 6 сентября решения ключевая ставка достигла верхней границы оцениваемого Банком России диапазона значений нейтральной ставки: 2-3% годовых - в реальном выражении, 6-7% годовых - в номинальном выражении (то есть с учетом цели по инфляции вблизи 4%). Принимая во внимание, что нейтральная ставка в экономике зависит от широкого набора как внутренних, так и внешних факторов, а также от трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, ее оценка может меняться под действием данных факторов. В дальнейшем Банку России может потребоваться время для того, чтобы определить границы нейтрального диапазона и убедиться в том, что они соответствуют текущим оценкам", - отмечается в документе.