ЦБ: продолжающееся сокращение населения ограничит рост экономики России в 2020-2022 годах

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Продолжающееся сокращение экономически активного населения РФ будет ограничивать потенциальный экономический рост в 2020-2022 годах, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ, дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств, а также оказать повышательное давление на инфляцию.

Смягчить влияние демографического фактора можно за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран, считает регулятор. "При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами", - указывают в ЦБ.

Рост ВВП России

ЦБ ожидает ускорения темпов роста ВВП России в III-IV кварталах за счет увеличения госинвестиций в национальные проекты.

"Ожидается некоторое ускорение темпов роста ВВП за счет увеличения государственных инвестиций, обусловленного исполнением расходов на инфраструктурные национальные проекты, и сохранения неизменных темпов роста расходов на конечное потребление со стороны домохозяйств", - отмечается в материалах ЦБ.

В начале сентября ЦБ понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год до 0,8-1,3% с 1-1,5%. Ускорение экономического роста до целевых 2-3% регулятор ожидает лишь по итогам 2022 года. Ранее ЦБ рассчитывал на это уже в 2021 году.

По оценке Росстата, ВВП России в I полугодии 2019 года вырос на 0,7%.

"Бюджетная политика в январе - июле 2019 года вносила отрицательный вклад в динамику выпуска. Инвестиционные расходы расширенного правительства сократились в номинальном выражении на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В оставшиеся до конца 2019 года месяцы ожидается смягчение бюджетной политики, обусловленное сезонностью исполнения расходов бюджета. По оценкам Банка России, в 2020 году бюджетный импульс перейдет в положительную область в том числе за счет более активной реализации национальных проектов", - говорится в докладе.

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