Промпроизводство в России в январе - августе выросло на 2,6%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - августе 2019 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.

В августе 2019 года рост составил 2,9% в годовом выражении.

В январе - августе в добыче полезных ископаемых зафиксирован рост на 3,8%, в обрабатывающих производствах - на 2,1%, в сфере водоснабжения - на 1,8%, в сфере снабжения электроэнергией - на 0,4%.

В августе 2019 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,1% к августу 2018 года, в сфере обрабатывающего производства наблюдался рост на 2,7%, производство в сфере снабжения электроэнергией увеличилось на 2,1%, в сфере водоснабжения - на 4,1%.

"Позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольший темп роста у сырьевых (3,1% к августу 2018 года и 1,5% к июлю 2019 года) и обрабатывающих отраслей (2,7% к августу 2018 года и 3,2% к июлю 2019 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост промышленного производства составил 2,1% к августу 2018 года и аналогичную цифру - 2,1% к июлю 2019 года. В целом с учетом сезонного и календарного факторов прирост промышленного производства в августе 2019 года составил 0,6%", - отмечают в Росстате.