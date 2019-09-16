Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

"Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов. На уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц (в годовом сопоставлении) в июле в большинстве субъектов находились в диапазоне от 15% (Вологодская область) до 27-28% (Чукотский АО, республики Тыва, Дагестан, Ленинградская область)", - отмечает регулятор.

По данным ЦБ РФ, в Крыму и Севастополе, несмотря на заметное (в сравнении с показателями марта - апреля) замедление, темпы прироста остаются значительно выше (65% и 81% соответственно), что обусловлено догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах.