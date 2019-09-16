КНР намерена наращивать сотрудничество с Россией в сфере поставок сои

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Китай намерен наращивать сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве, особенно в сфере поставок соевых бобов. Об этом вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа заявил в понедельник в Санкт-Петербурге на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"Китай намерен совместно с Россией прикладывать усилия для реализации консенсуса глав двух государств и содействия достижению цели в $200 млрд оборота в двусторонней торговле. Намерены развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, особенно в создании новых точек роста по проектам, связанным с соей, а также углубить сотрудничество во всех сферах, включая космос, научно-техническую отрасль, транспорт и финансы", - приводит его слова агентство Синьхуа.

16 сентября начинается трехдневный визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Санкт-Петербург. 17 сентября он проведет переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а 18 сентября будет принят президентом РФ Владимиром Путиным.