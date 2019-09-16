Reuters: представители США и Китая могут провести встречу по вопросам торговли 20 сентября

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча представителей США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков может пройти в пятницу, 20 сентября. Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, заявил глава Торговой палаты США Том Донохью.

По данным агентства, Донохью отметил, что о готовящейся встрече ему рассказал представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, отметивший также, что консультации на уровне главных переговорщиков - вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, министра финансов США Стивена Мнучина, а также самого Лайтхайзера - могут пройти примерно еще через полторы недели.

По словам Донохью, Лайтхайзер "дал понять, что наблюдаются некоторые сдвиги в направлении приобретения [Китаем американской] сельскохозяйственной продукции, а также в других вопросах".

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая ранее объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

6 сентября глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил в эфире телекомпании CNBC, что "встречи на уровне заместителей продолжатся в Вашингтоне позднее в этом месяце, там будут выработаны повестка и основные направления октябрьского раунда переговоров.