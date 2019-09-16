В Северной Осетии 20 предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили около 3 млн рублей в виде грантов для 20 бизнесменов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экономического развития республики.

"Комиссия по предоставлению грантов определила список грантополучателей по программе поддержки начинающих предпринимателей. На конкурсной основе из 41 заявки отобрано 20. По каждой из них будет выделено в среднем 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гранты получены на разведение крупного рогатого скота в горных территориях, создание центра детской психологии и развития речи, производство продуктов питания, мрамора и мебели.

Программа реализуется за счет средств республиканского бюджета на протяжении трех лет. Общая сумма грантов в этом году составила 3 млн рублей, в следующем планируется ее увеличение.

В 2018 году заявок было более 30, из которых прошли отбор 20. В 2017 году поступило немногим более 20 заявок, из которых удовлетворено 12.