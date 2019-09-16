Единая система персональных данных россиян дополнится номером телефона и e-mail

Как делают электронные документы и почему они безопаснее

Паспорт с чипом. Как делают электронные документы и почему они безопаснее

Проект постановления о дополнении единой системы персональных данных контактными данных физического лица - абонентским номером и адресом электронной почты - был ранее разработан Минкомсвязью. Как отмечали в министерстве, изменения позволят улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, сведения о которых содержатся в единой информационной системе. При этом принятие документа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, уточнялось в проекте.

Летом 2018 года российские банки запустили услугу по сбору биометрии клиентов, которая позволит оказывать услуги дистанционно. К 2021 году, по расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации не только финансовые, но и государственные услуги.

Разработку платформы удаленной биометрической идентификации вели ЦБ и участники ассоциации "Финтех". Технологическую реализацию проекта взял на себя "Ростелеком", который должен обеспечить ее интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре "Ростелекома", доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг в здравоохранении, образовании и других областях.