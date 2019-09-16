Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Шереметьево откроется 19 сентября, говорится в сообщении аэропорта.

"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.

Решение о строительстве ВПП-3 в Шереметьево было принято в 2009 году. Изначально запустить новую полосу планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако ни к этому, ни к более поздним срокам завершить работы не удалось. В последний раз планировалось открыть полосу 1 сентября, но потом сроки снова перенесли.

В Минтрансе уточняли, что ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) с текущих 70 до 100 в час. Как указано на сайте Шереметьево, сейчас количество ВПО составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

Кроме новой взлетно-посадочной полосы, в 2019 году в Шереметьево планируется ввести терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, в 2021 году - терминал С2 на 10 млн пассажиров.