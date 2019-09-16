Эксперты объяснили, как решение по OPAL может повлиять на позицию РФ в споре с Украиной

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Решение европейского суда юстиции, которым запрещено "Газпрому" в полном объеме использовать мощности газопровода OPAL (соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Европы), может не только не ослабить позицию России на предстоящих консультациях России, Украины и ЕС по продлению контракту на транзит газа, но и усилить ее. Так считают опрошенные ТАСС эксперты.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

Текущий десятилетний контракт между Москвой и Киевом по транспортировке газа в Европу истечет в конце 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия готова продлить действующий контракт на год. При этом Украина, напротив, надеется на заключение долгосрочной сделки, так как в случае прекращения транзита потеряет бюджетные поступления на порядка $3 млрд в год.

Для обсуждения вопроса транзита газа на этой неделе в среду в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча представителей ЕС, России и Украины, где, по информации источников ТАСС, Еврокомиссия предложит Украине и России заключить новый договор на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год по территории Украины.

За 9 дней до этой встречи европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог на 100% использовать мощности газопровода OPAL мощностью в 36 млрд кубометров в год, теперь же лишь на 50%. "Газпром" уже в этот понедельник сократил поставки через OPAL и начал увеличивать транзит газа через Украину в Европу. 16 сентября объем поставок может вырасти на 12,5%, свидетельствуют данные словацкой Eustream.

Позитивный негатив

Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал ТАСС, что решение суда хоть и выглядит негативным для России, но может напротив усилить позицию страны на предстоящих консультациях с ЕС и Украиной. Эксперт подчеркнул, что первой реакцией рынка на решение суда стал рост цен на газ. "Вот и думайте, кому от этого хорошо", - сказал аналитик.

На его взгляд, решение суда не представляет серьезной угрозы для экспорта газа из России. "Вопрос в том, как долго оно сохранится, как поведет себя Еврокомиссия. Скорее всего, они будут тянуть до передачи мандата новому составу. Но как раз это может усилить российскую переговорную позицию, как ни парадоксально. Создается впечатление, что "здесь нечестно играют" и этот фактор можно использовать на переговорах. А главное в конечном итоге цены на рынке будут расти и выиграют от этого экспортеры, в том числе Россия", - добавил он.

Аналитик "Финам" Алексей Калачев заметил, что решение суда в любом случае не стало для России неожиданностью, так как ранее газопроводу OPAL было предоставлено право заполнения газа от одного поставщика в качестве исключения, поэтому возможность отзыва этого решения в любом случае сохранялась.

Тем не менее российские эксперты считают решение суда несправедливым. Мария Белова из Vygon Consulting уверена, что Еврокомиссия в итоге подаст апелляцию, так как действия директората по энергетике ЕК должны быть направлены на создание конкурентного газового рынка ЕС, а не на его ограничение и дискриминацию.

"Сегодня единственной эксплуатирующей "Северный поток" компании отказано в полномасштабном доступе к газопроводу по причине того, что его полномасштабное использование приведет к падению объемов прокачки на конкурирующим направлениях. В чем же тогда конкуренция, если поставщику указывается, каким маршрутом доставлять газ потребителю?" - отметила она. По ее словам, ситуация осложняется тем, что новый состав Еврокомиссии, в частности, директората по энергетике, сейчас находится в процессе формирования после проведения выборов в Европарламент. Поэтому факт подачи апелляции может затянутся, добавила она.

Будущее транзита газа

Эксперты считают, что однозначно говорить о дальнейшей конфигурации транзита пока рано, так как существует еще множество противоречивых сигналов. Украина по договоренности с ЕС должна перейти на европейские правила работы, завершить отделение своей ГТС от "Нафтогаза", организовать продажу мощностей на аукционах, создать независимого регулятора. Но на настоящий момент ничего из этого не сделано.

"Как и когда это будет происходить, учитывая дефицит времени, непонятно. И будет ли вообще. А представитель ЕК говорит о долгосрочном контракте на транзит, хотя на европейском рынке комиссия всю жизнь боролась с долгосрочными договорами, в том числе на транспортировку. Естественно, что это только запутывает ситуацию перед переговорами и создает дополнительные риски для их успешного проведения", - отметил замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперт подчеркнул, что главный риск заключается в том, что США крайне заинтересованы в газовом кризисе в Европе, причем не только по геополитическим причинам, но и и по коммерческим. "Сможет ли Евросоюз обеспечить свои интересы и добиться конструктивной работы со стороны Киева, вот главный вопрос", - добавил он и подчеркнул, что подвисшим вопросом остается завершение контракта на поставку газа непосредственно Украине.

"Под его исполнение "Газпром" содержит значительные мощности для подачи газа к украинской границе. Пусть формально Украина покупает российский газ у европейских трейдеров, но физически он идет из России. Если контракт не будет заключен, "Газпром" будет вынужден оптимизировать транспортные мощности", - сказал Гривач.

В любом случае Россия не сможет в 2020 году отказаться от экспорта газа в Европу минуя Украину. Сергей Капитонов, аналитик "Московской школы управления "Сколково" считает, что "Газпрому" не получится обойтись без этого маршрута даже с учетом беспрецедентного резерва газа в ПХГ Европы - свыше 11 млрд кубометров к началу отопительного сезона и возможности контрактования СПГ на рынке.

Что касается трехсторонних консультаций 19 сентября, то не стоит ждать каких-либо определенных решений по транзиту газа. "До конца года может и получится к чему-либо прийти, но конкретно на этих переговорах - сомневаюсь. Пока нет конкретных предложений, кроме пролонгации соглашении на год. С кем договариваться? С "Нафтогазом" уже не получиться, отдельная ГТС не сформирована. Поэтому стороны могут лишь обсудить принципы", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Переворачивая шахматную доску

Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году может вообще не понадобиться новый газовый контракт на транзит, сообщил ТАСС источник в европейском энергетическом секторе. Это возможно в случае, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС.

По словам Калачева из "Финама", такая возможность буквально переворачивает вверх дном ситуацию с переговорами и полностью меняет правила игры: "Украина так или иначе вынуждена ориентироваться на Европу и должна разделить систему транспортировки газа. В результате будет действовать совершено другие механизмы. Например, продажа газа по конкурсу переворачивает шахматную доску верх дном - все сразу меняется".

Эксперт предупреждает, что, с одной стороны, это делает ситуацию с транзитом газа более рыночной и прозрачной, с другой, создает угрозу для "Газпрома", так как появляется риск победы на аукционе европейской компании-посредника, в результате чего газ по факту будет продаваться на границе России и Украины. На практике такая форма отношений может оказаться для "Газпрома" гораздо более рискованной, нежели твердый контракт в какой-либо форме, считает Сергей Капитонов из "Московской школы управления "Сколково"

Белова из Vygon Consulting заметила, что транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года может и должен быть продолжен в любом случае. "Я говорю о статье 7 договора к энергетической хартии, согласно которой должна обеспечиваться бесперебойность транзита. Для этого запускается процедура разрешения спора, в рамках которой стороны находят решения с помощью мирового посредника, в это время транзит осуществляется по временной схеме (в том числе по временно установленным тарифам). Таким образом, у России, Украины и ЕС будет время, около года, на достижение новых договоренностей", - сказала она.

"Номер с выкручиванием рук в любом случае не пройдет, а фундаментально Россия, Украина и ЕС заинтересованы в том, чтобы транзит был продолжен и газового кризиса не произошло. Позиция России предельно понятна и давно озвучена. Условия должны быть конкурентоспособны, а судебные споры урегулированы", - подытожил Алексей Гривач.