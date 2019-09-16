ЦБ смягчает регулирование для банков с базовой лицензией

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России в рамках реализации концепции пропорционального регулирования вводит послабления для банков с базовой лицензией. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В частности, такие банки не будут применять повышенный коэффициент (2) при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков к организациям, единственным учредителем которых является государство, а также к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в период с даты их исключения из единого реестра субъектов МСП до конца года, в котором произошло данное исключение, и в еще ряде случаев.

Кроме того, для банков с базовой лицензией двукратно снижается (со 100 до 50) минимальное количество отдельных заемщиков - субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регуляторный розничный портфель, с применением к ним пониженного коэффициента 75%.

Также регулятор устанавливает отдельный порядок для банков по формированию резервов по портфелям однородных ссуд субъектам МСП, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования его официальной отчетности. Аналогичный порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам МСП.

Кредитные организации получат право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотечным ссудам в рамках ипотечных каникул, вне зависимости от оценки финансового положения таких заемщиков.

Соответствующие указания регулятора были зарегистрированы в Министерстве юстиции и вступят в силу 24 сентября 2019 года.