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Источник: "Сибур" размещает пятилетние облигации на $500 млн

По словам источника, ориентир доходности выпуска составлял 3,75%, который позже был снижен до 3,625%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Сибур" размещает пятилетние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых, сообщил ТАСС источник.

По его словам, ориентир доходности выпуска составлял 3,75%, который позже был снижен до 3,625%. Спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превышал $1,3 млрд.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Sberbank CIB.

Общий долг "Сибура" по итогам первого полугодия 2019 г. увеличился на 10,6%, до 367,6 млрд рублей, чистый долг составил 348,7 млрд рублей (рост 9,8%).

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