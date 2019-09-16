Reuters: конфискованный в Португалии танкер компании PDVSA будет продан на аукционе

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Танкер венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA будет продан на аукционе за $6,4 млн. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на организатора торгов.

По его информации, судно было задержано португальскими властями из-за неуплаты в прошлом году. PDVSA сейчас сталкивается с большими трудностями из-за санкций США против Венесуэлы.

Нефтяной танкер пришвартован в водах Португалии с 2017 года из-за споров с судоходными фирмами, поставщиками топлива и портовыми властями португальской столицы. В августе 2018 года морской суд Лиссабона постановил конфисковать танкер.