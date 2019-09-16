Суд в Гааге рассмотрит доводы РФ о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства юстиции России, назвав искаженной информацию в СМИ о том, что постоянная палата арбитражного суда в Гааге полностью отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности РФ по иску Приватбанка.

"12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано", - подчеркнули в Минюсте.

Из заявления Российской Федерации в арбитраж следует, что банк и контролировавшие его лица с целью получения активов неоднократно нарушили закон, в том числе прибегали к коррупции, и Приватбанк скрыл эти сведения. "После того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка", - сообщили в Минюсте. Параллельно Россия оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала, которым ранее была признана юрисдикция рассматривать иск банка. "Если трибунал согласиться с доводами России, Приватбанку может быть полностью отказано в иске", - пояснили в Минюсте.

13 сентября пресс-служба Приватбанка сообщила, что постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в требовании пересмотреть вопросы юрисдикции и нарушения обязательств по иску Приватбанка в деле о потерях активов учреждения в Крыму. В Приватбанке напомнили, что арбитраж приступил к слушаниям по данному делу 13 апреля 2015 года. Основанием для подачи иска в банке называли нарушения со стороны РФ обязательств относительно активов в Крыму, предусмотренных Соглашением между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В сентябре 2014 года Госсовет Крыма принял решение национализировать имущество Приватбанка, которое находится на территории республики.