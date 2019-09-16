"Россети" представят ключевые проекты цифровизации на форуме РЭН

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" представит ключевые проекты цифровизации электросетевого комплекса на форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года, сообщила компания.

Одним из ключевых мероприятий форума станет пленарная дискуссия о вопросах кибербезопасности электроэнергетики в ходе трансформации отрасли на базе новых технологий.

Также руководство компании "Россети" обсудит с поставщиками и производителями оборудования, в том числе входящими в кластер ОПК, реализацию технической политики холдинга с учетом рисков введения санкций и осуществления кибератак.

"Для группы "Россети", компании, которая ставит глобальные цели, прежде всего связанные с цифровой трансформацией отрасли, эта площадка очень важна как возможность, что называется, "сверить часы" с зарубежными партнерами в части ключевых технологических трендов и стратегий опережающего роста. Убежден, что и в этом году деловая программа Российской энергетической недели станет такой же насыщенной, а дискуссии и встречи на полях форума будут способствовать принятию конкретных решений в области международного сотрудничества", - сказал глава "Россетей" Павел Ливинский. Его слова приводит компания.

К участию в форуме приглашены: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, федеральный канцлер Германии (1998-2005 гг.) Герхард Шредер, а также губернаторы Челябинской и Калининградской областей, главы крупнейших российских и мировых энергетических компаний и производителей электрооборудования.