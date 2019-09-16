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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Нефть Brent и WTI дорожает на 15%

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился до 63,9 рубля
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© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне падения добычи в Саудовской Аравии.

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Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 15,3% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 14,8% - до $63,1 за баррель.

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился до 63,9 рубля, евро снизился до 70,25 рубля.

Котировки нефти растут на фоне двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии - крупнейшем мировом экспортере этого сырья.

Теги
РоссияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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