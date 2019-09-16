Площадь виноградников в Дербентском районе Дагестана выросла за пять лет в 1,7 раза

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 16 сентября. /ТАСС/. Площадь виноградников в Дербентском районе Дагестана за последние пять лет увеличилась с 5 до 8,5 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС начальник управления агропромышленного комплекса Дербентского района Юсиф Герейханов.

"Дербентский район славится виноградарством, он специализируется на винограде. За последние четыре-пять лет площадь виноградников выросла с 5 тыс. гектаров до 8,5 тыс. га", - сказал Герейханов.

Он уточнил, что 3,5 тыс. га новых площадей - это молодые виноградники, в их создание инвестировано 1,99 млрд рублей. Из них более 895 млн рублей государство возместило в виде субсидий.

"Молодые виноградники заложены по программе развития виноградарства, утвержденной правительством. Виноградники находятся в прекрасном состоянии", - отметил Герейханов. Он уточнил, что в этом году, в том числе и за счет молодых виноградников, объем урожая винограда в Дербентском районе возрастет на 7 тыс. тонн - с 55 тыс. тонн в прошлом до 62 тыс. тонн в этом году.

По словам Герейханова, на сегодняшний день собрано более 22 тыс. тонн винограда, большая часть которого отправлена на переработку, остальная будет реализована на местных рынках и отправлена в другие регионы.

Дагестан - один из крупнейших производителей винограда в России. По данным республиканского Минсельхоза, по площади виноградников республика занимает второе место в России, уступая лишь Краснодарскому краю. В этом году в Дагестане планируется заложить 900 га молодых виноградников.