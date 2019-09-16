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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Абу-Даби готов помочь Эр-Рияду справиться с перебоями в поставках нефти в рамках ОПЕК

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи отметил, что "террористическая атака" на объекты Saudi Aramco не могла не отразиться на глобальном нефтяном рынке

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы всячески сотрудничать с Саудовской Аравией, чтобы противодействовать возможным перебоям в поставках нефти. Об этом заявил в понедельник в Абу-Даби министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

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"Хотим подтвердить полную готовность сотрудничать с братьями в Саудовской Аравии в случае возможного срыва поставок нефти, - цитирует его агентство WAM. - Мы связались с ними после террористической диверсии, направленной против двух предприятий Aramco (национальной нефтяной компании Saudi Aramco), для оказания технической и логистической поддержки. Уверен, что саудовское королевство сможет преодолеть последствия этого теракта. Мы - одна команда, и наше сотрудничество продолжается".

Аль-Мазруи отметил, что Саудовская Аравия "оказывает значительное влияние на мировой энергетический ландшафт, поскольку производит около 10% от мировой добычи нефти, поэтому террористическая атака не могла не отразиться на глобальном нефтяном рынке". "Думаю, пока преждевременно созывать экстренное совещание ОПЕК, если только этого не потребует Саудовская Аравия, - указал он. - ОАЭ сохраняют приверженность решениям ОПЕК и не будут предпринимать никаких действий без одобрения организации".

Теги
ОАЭСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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