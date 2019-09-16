{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: власти Нью-Йорка потребовали раскрыть данные о налоговых отчислениях Трампа

По данным издания, речь идет о данных с 2011 года

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс потребовал предоставления налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за восемь лет. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По словам ее источников, Вэнс в конце августа направил в американское подразделение базирующейся во Франции компании Mazars повестки с требованием предоставить указанные материалы под угрозой суда. Фирма ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Издание отмечает, что Вэнс потребовал предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и принадлежащей ему компании Trump Organization c 2011 года. Прокурор подчеркивает, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Цифровая трансформация 2030
"Россети" представят ключевые проекты цифровизации на форуме РЭН
"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве со 2 по 5 октября
Читать полностью