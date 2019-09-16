Минтранс готов выделить Петербургу 13 млрд рублей до 2024 года на дорожные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ готово направить правительству Санкт-Петербурга из федерального бюджета 13 млрд рублей с 2020 по 2024 год на реализацию пяти дорожных проектов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга со ссылкой на заявление министра транспорта Евгения Дитриха.

"Как заявил Евгений Дитрих, на реализацию пяти проектов помимо ШМСД [Широтная магистраль скоростного движения] министерство транспорта готово направить из федерального бюджета 13 млрд рублей с 2020 по 2024 год <...> Об этом было заявлено сегодня в Смольном на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

По словам врио губернатора города Александра Беглова, которые приводятся в пресс-релизе, всего городские власти совместно с федеральными органами власти отобрали и проработали шесть приоритетных проектов дорожного строительства - Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе, а также строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

По словам Беглова, проект ШМСД является первоочередным. По его оценкам, трасса поможет заметно снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру, перенаправить интенсивные грузовые и пассажирские потоки, а также увеличить транспортную доступность морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Приступить к строительству объекта планируется в 2020 году

В финансировании первого этапа строительства планируется участие компании "Магистраль северной столицы", федерального и городского бюджетов. Три последующих этапа планируются к реализации на основе государственно-частного партнерства. Предварительный срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года. Трасса будет включать 11 развязок, расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки, скорость движения - 110 км/ ч.