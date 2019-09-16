Госдума обсудит проекты о единой базе данных россиян и об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные жителей России.

Документ предполагает систематизацию сведений, содержащихся на "иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами". Планируется, что единый ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физических лицах. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России.

Создание ресурса позволит "повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления", "обеспечить достоверность и актуальность информации о населении", а также "сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций", считают в кабмине.

Глава профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин ранее пояснял, что новая информационная система будет интегрировать и актуализировать в автоматическом режиме информацию, содержащуюся в отдельных базах данных различных ведомств. Вместе с тем в комитете считают, что в законопроекте "недостаточно прописана возможность участия физических лиц в корректировке неточных либо недостоверных сведений о себе, а также отсутствуют положения, регулирующие механизмы запроса физическими лицами информации о себе".

Левин назвал единую систему данных о населении критически важной для национальной безопасности. В этом контексте комитет предлагает включить в законопроект "требования о повышенной защите федерального ресурса от взлома, утечки".

Переход на электронные трудовые книжки

Нижняя палата парламента также рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о введении электронных трудовых книжек. Документ, внесенный в Госдуму в июле текущего года, ранее был поддержан профильным комитетом и трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Переход на новый формат должен стать для работников бесплатным, ранее заверял Минтруд. В ведомстве оценивают экономию работодателей при переходе к электронному документообороту в 700 млн рублей в 2020 году.

Электронная книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России.

Во фракции "Единая Россия" поддержали инициативу кабмина. Первый замглавы фракции Андрей Исаев отметил, что она "послужит на пользу работникам, на пользу модернизации экономики".