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Десятый нефтегазовый форум открывается в Тюмени

Он продлится до 19 сентября, зарегистрировано более 3,2 тыс. участников

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Юбилейный, десятый Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) открывается во вторник и продлится до 19 сентября. Эксперты и участники в течение трех дней обсудят актуальные вопросы и перспективы отрасли, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Открывается X Тюменский нефтегазовый форум, в ходе которого российские и международные эксперты обсудят актуальные вопросы отрасли. В этом году зарегистрировано более 3,2 тыс. участников", - уточнили организаторы.

В частности, в работе форума планируют принять участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, член правления "Сибур холдинга" Михаил Карисалов. Всего, по данным организаторов, более 300 компаний направили заявки на участие в работе X Тюменского нефтегазового форума.

Впервые за историю проведения форума пройдут "Технологические дни". Разработчики могли отправить свои проекты экспертному совету компаний-заказчиков, авторы отобранных 73 заявок презентуют их на форуме.

Тюменский нефтегазовый форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Это главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний - лидеров рынка. Участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначают пути реализации профильных задач. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияТюменская область
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