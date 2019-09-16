Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Федерального авиационного управления (ФАУ) США Стивен Диксон планирует уже на текущей неделе лично сесть за штурвал тренажера, чтобы проинспектировать изменения, внесенные в одну из систем самолета Boeing 737 MAX. Об этом он сообщил в понедельник в эфире телеканала CNBC .

"Я с нетерпением ожидаю возможности поехать в Сиэтл на этой неделе и самому посмотреть, на каком этапе находится процесс сертификации [Boeing 737 MAX]", - заявил глава ФАУ, который в прошлом являлся летчиком и входил в состав руководства американской авиакомпании Delta Air Lines. "Я могу гарантировать вам, что этот самолет не поднимется снова в воздух до тех пор, пока я не буду полностью удовлетворен уровнем его летной безопасности", - отметил Диксон.

Агентство деловых новостей Bloomberg в конце августа сообщило со ссылкой на источники в авиастроительной индустрии, что компания Boeing перенесла с сентября на октябрь завершение сертификационных полетов самолетов данной серии. Сдвиг сроков в принципе не мешает компании в случае одобрения ФАУ возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года. Головное предприятие Boeing расположено в Эверетте недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон).