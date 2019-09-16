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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Глава Chevron: атаки в Саудовской Аравии предупреждают о реальности угроз рынку нефти

Подобные события невозможно прогнозировать, считает Майкл Уирт

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Нападения, совершенные на нефтяные объекты государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, являются наглядным предупреждением о реальности угроз нефтяному рынку. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телеканала CNBC генеральный директор американской нефтяной компании Chevron Майкл Уирт.

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"Нефтяной рынок рос, возможно, чересчур комфортно для себя в условиях существования неприемлемых для нас [американских компаний] рисков", - сказал он. "Нынешние события демонстрируют, что эти риски реальны", - отметил он. По его словам, "подобные события невозможно прогнозировать в принципе, однако к ним нужно всегда быть готовыми".

"Если и есть компания, способная быстро оправиться от подобного, то этой компанией является Saudi Aramco", - убежден Уирт. Он считает, что президент США Дональд Трамп "поступил правильно", разрешив на фоне атак при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти. Подобные меры "успокоят [нефтяной] рынок", - заверил глава компании.

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась в понедельник. Как свидетельствуют данные торгов в США, к 16:20 по местному времени (23:20 по мск) цена поставок энергоносителя в октябре выросла на $7,04 (12,84%) - до $61,89 за баррель. В течение дня стоимость WTI достигала $63,34 (рост на 15,5 процентного пункта). По оценкам телеканала CNBC, это крупнейший рост в течение суток с декабря 2008 года.

Saudi Aramco до нападения беспилотников добывала 9,8 млн баррелей в сутки, удерживая добычу ниже 10 млн в рамках соглашения ОПЕК+. Взрывы и пожары, причиненные ударами дронов в субботу, привели к падению добычи компании на 5,7 млн баррелей в сутки. В воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi Aramco
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