США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное двустороннее соглашение в сфере торговли будет заключено в ближайшие недели. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа, которое было направлено в американский Конгресс.

"Я рад сообщить, что моя администрация достигла предварительного торгового соглашения по пошлинным барьерам с Японией, и я намерен заключить [окончательное] соглашение в ближайшие недели", - отметил президент.

Американский лидер напомнил, что в октябре прошлого года уведомил законодателей о намерении заключить торговое соглашение с Японией и вести поэтапные переговоры. "Настоящим я уведомляю Конгресс, что намерен заключить торговое соглашение по пошлинным барьерам с Японией", - указал президент. Он также сообщил, что заключит с Японией не требующее одобрения законодателями соглашение о цифровой торговле.

"Моя администрация рассчитывает на продолжение сотрудничества с Конгрессом в деле проведения дальнейших переговоров с Японией в целях достижения всеобъемлющего торгового соглашения, которое приведет к более справедливой и взаимовыгодной торговле между Соединенными Штатами и Японией", - отметил Трамп.

В воскресенье газета Nikkei сообщила, что Япония в случае подписания двустороннего торгового соглашения с США намерена снизить или полностью отменить пошлины на поставки американской говядины и вина. В частности, речь идет об отмене тарифа на импорт вина из США в размере 15% за 1 л в течение пяти-семи лет после вступления документа в силу. В результате затраты поставщиков снизятся, и алкогольная продукция станет более конкурентоспособной на рынке Японии, где сейчас превалирует вино из стран ЕС и Латинской Америки. Также Япония планирует понизить тариф в размере 33,5% на американскую говядину до 9% к 2033 году.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.