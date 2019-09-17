Дальневосточный венчурный фонд могут сформировать в начале 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Венчурный фонд Дальневосточного федерального округа, создать который предложил на пятом юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин, может быть сформирован в начале 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Президент РФ на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ сообщил, что венчурный фонд ДФО будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока (структура ВЭБ). Путин отметил, что задача венчурных фондов состоит в том, чтобы поддерживать стартапы. На итоговом брифинге форума вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что концепцию фонда планируется подготовить и представить через месяц.

"[Фонд может быть сформирован] в начале 2020 года. [На первом этапе в него будет выделено] до 1,5 млрд рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФРДВ.

Там уточнили, что задачей венчурного фонда будет осуществление посевных инвестиций, а также предоставление грантов на реализацию перспективных стартапов. Для создания структуры необходимо утвердить постановлением правительства правила использования бюджетных средств, выделяемых в виде субсидии, на предоставление грантов для поддержки высокотехнологичных стартапов. Оператором программы может выступить УК "Дальневосточный фонд высоких технологий" (ДФВТ).

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока. Под управлением фонда - 5 млрд рублей, он инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения.