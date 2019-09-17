Еврейская АО получила 98 млн рублей на подготовку к зиме по распоряжению правительства

ТАСС, 17 сентября. Еврейская автономная область (ЕАО) получила 98 млн рублей на подготовку региона к грядущему отопительному сезону. Средства будут направлены на ремонт более 20 объектов теплоснабжения, сообщила во вторник пресс-служба правительства ЕАО.

"98 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Распоряжение об этом накануне подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Средства направлены на ремонт и реконструкцию более 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и всех районах ЕАО", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что более 35 млн рублей будут направлены в Облученский район, где в селе Биракан требуется установка модульной котельной.

По данным пресс-службы, все ремонтные работы начнутся в ближайшее время и будут завершены до начала отопительного сезона.

В августе губернатор области Александр Левинталь встречался с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко для решения вопросов по подготовке к зиме. Эту же тему глава региона поднимал в ходе президиума Госсовета во время Восточного экономического форума в начале сентября.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникают каждую зиму. В минувший отопительный сезон падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого, в том числе, стало сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями.