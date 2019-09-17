Предприятия Тюмени представят на нефтегазовом форуме свои инновационные разработки для ТЭК

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Мобильный эталон для проверки рабочих средств измерений скважинной продукции без остановки добычи презентуют нефтегазовым компаниям в ходе Тюменского нефтегазового форума (ТНФ). Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Тюменские предприятия представят свои самые новые и инновационные разработки для ТЭК. В частности, компания "ГМС Нефтемаш" презентует промышленный образец мобильного эталона для проверки рабочих средств измерений скважинной продукции без остановки добычи. Важно отметить, что данный промышленный образец был изготовлен при финансовой поддержке со стороны правительства Тюменской области", - сказал он.

Остроумов отметил, что порядка 60 крупных и средних предприятий Тюменской области традиционно ориентируются на выпуск продукции для компаний, занятых в топливно-энергетической отрасли. Они выпускают насосно-компрессорное, емкостное, теплообменное оборудование, трубную, электротехническую, кабельную продукцию, системы управления и многое другое.

"Среди наиболее активных можно выделить: "ГМС Нефтемаш", "Сибнефтемаш", "СибБурМаш", "Югсон-Сервис", Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, "Бентек", "Тюмень-Прибор". Все они примут участие в выставке, в том числе в составе коллективных стендов Ассоциации машиностроителей Тюменской области и консорциума геологоразведочных предприятий "Тюменьгеология", - добавил он.

Участники форума

Остроумов также сообщил, что свою продукцию на форуме представят более 30 российских компаний. "На выставке <…> в этом году представлено более 30 экспонентов из Уральского федерального округа, центральной России, <…> Москвы и Московской области, и других регионов России. Всего же география нынешнего года - это 19 стран и 34 региона России", - сказал он.

Остроумов уточнил, что в повестке деловой программы форума запланировано порядка 30 профильных дискуссионных панелей, круглых столов и сессий.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.