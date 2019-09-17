После ТНФ 2017-2018 годов было сформировано 373 предложения по импортозамещению

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Результатом подписания дорожных карт на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ) в 2017-2018 годах стали 373 предложения по импортозамещению для нужд нефтегазовых компаний, сообщил в интервью ТАСС директор Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Такие дорожные карты уже показали свою эффективность, став инструментом продвижения продукции и технологий предприятий региона. Всего предприятиями и научным сообществом Тюменской области в рамках реализации дорожных карт было сформировано 373 предложения по импортозамещению для нужд нефтегазовых компаний. Статус рассмотрения каждого из них разный, но уже сам факт создания механизма, обеспечивающего возможность прямой презентации своих предложений, является достижением", - сказал Остроумов, отвечая на вопрос об эффективности подписываемых на ТНФ соглашений.

Остроумов уточнил, что с 2009 года (год проведения первого форума) в ТНФ приняли участие более 20 тыс. человек и свыше 12 тыс. компаний.

"Общее количество соглашений за 10 лет уже сложно подытожить, но можно констатировать, что количество заключенных соглашений от лица правительства Тюменской области или подведомственных структур только за последние три года составило порядка 20. Но подчеркну: для нас важно не количество документов, а те возможности, которые они открывают для региона", - добавил он.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году мероприятие собрало 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран; были подписаны девять соглашений, в том числе с компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.