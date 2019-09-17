СМИ: один человек погиб в результате протестов в столице Гаити из-за нехватки бензина

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате беспорядков в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, из-за нехватки топлива. Об этом сообщило в понедельник агентство Prensa Latina.

Отмечается, что протестующий был ранен выстрелом полиции, когда принимал участие в сооружении баррикад из шин для перекрытия улиц. Движение по ряду крупных магистралей столицы было парализовано в понедельник из-за устроенных протестующими беспорядков. По причине перекрытия улиц многие бензовозы не смогли проехать к автозаправочным станциям, что еще больше усугубило ситуацию с доступом к топливу.

В конце августа компании топливного сектора Гаити предупреждали, что могут прекратить продажу бензина, если власти страны не покроют долги перед ними. По их данным, правительство должно около $100 млн, что создает проблемы для самих компаний и препятствует их переговорам с банками по кредитам. Власти карибской страны до этого выплачивали субсидии продавцам бензина с целью снизить цены для населения, значительная доля которого проживает за чертой бедности.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.