Мантуров: Россия рассчитывает на развитие торговли и инвестсотрудничества с Болгарией

ВАРНА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах по развитию торговли и инвестиционного сотрудничества с Болгарией в интервью местной газете "Труд" перед началом пленарного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), которое проходит в черноморской столице Болгарии.

"Мы рассчитываем, что по итогам текущего года наша торговля продолжит расти и количественно, и качественно, намерены развивать и инвестиционное сотрудничество, - подчеркнул министр.

Мантуров отметил яркие примеры успешной реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, в нефтегазовой сфере он отметил модернизацию Группой компаний "Лукойл" крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода "Нефтохим Бургас", где в мае прошлого года началось строительство дополнительных мощностей, позволяющих производить до 150 тыс. тонн полипропилена в год.

Перспективная точка роста, по его словам, - сельхозмашиностроение, где РФ нацелена на расширение модельной линейки поставляемой техники с параллельным наращиванием сервисной сети.

Хорошо зарекомендовали себя в Болгарии и российские производители в области автомобилестроения - на болгарском рынке представлена продукция компании "УАЗ", которая заинтересована в наращивании своих поставок.

"Мы также знаем и о востребованности российских лекарственных препаратов на болгарском рынке. Сейчас ведется совместная работа по сертификации отечественной продукции в Болгарии. Отмечу, что параллельно растут поставки болгарской фармпродукции в Россию - в 2018 году они достигли отметки в 130 млн долларов", - дополнил Мантуров.