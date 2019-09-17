Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за налоговые долги

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР). Опрошенные ТАСС эксперты предупреждают, что такая практика может пошатнуть финансовое положение людей, и предлагают отказаться от нее путем четкого разграничения личных и коммерческих денег ИП, сами предприниматели заявляют о рисках для легального бизнеса и жалуются на то, что заморозка и списание денег бывают ошибочными.

Разделить деньги

АБР в августе направила письмо первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой исключить возможность для Федеральной налоговой службы блокировать личные счета ИП, указав на риски оставить предпринимателей без средств к существованию и тем самым нарушить Конституцию, писала газета "Известия".

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал ТАСС, что банки стали массово получать от налоговиков требования о блокировке личных счетов ИП с июня этого года. Он связывает это с апрельским письмом Минфина. В нем говорилось, что статьей №76 Налогового кодекса РФ "не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по текущим счетам, открываемым не для осуществления предпринимательской деятельности, физических лиц". Однако Войлуков уверен, что блокировка личных счетов ИП в действительности не согласуется с Налоговым кодексом. Для разрешения ситуации он предлагает разграничить коммерческий и личные счета ИП. "Надо разделять предпринимательскую деятельность физического лица и его обычную жизнь, личные счета", - указывает Войлуков.

Аналогичное решение предлагает председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Он считает, что заморозка не должна затрагивать личные счета предпринимателей, если они не используются для коммерческой деятельности - отследить последнее, полагает он, не составляет труда. "Сегодня уровень контроля за платежами со стороны ЦБ, и налоговой, и Росфинмониторинга таковы, что можно элементарно определить, когда физическое лицо использует свой личный текущий счет для ведения предпринимательской деятельности", - подчеркивает Гамза.

По его словам, соответствующий законопроект для решения проблем блокировок личных счетов ИП готовит Минфин совместно с Центробанком. В ЦБ переадресовали запрос в Минфин. В министерстве сообщили, что "вопрос внесения изменений в законодательство, направленных на совершенствование механизма взыскания задолженности физических лиц, в настоящее время прорабатывается Минфином и ФНС".

Ковровые блокировки

Налоговая служба указывала, что операции по счетам могут приостанавливаться только в пределах суммы долга и о блокировке счетов в действительности речи не идет. "Но в то же время есть факты, когда блокируют почему-то все счета", - утверждает Войлуков. Он полагает, что территориальные отделения налоговой упрощают для себя процесс взыскания долгов, "веерно рассылая требования о блокировке [в банки], а затем уже постфактум начинают разбираться, где какая сумма есть". Гамза напротив считает, что в сложившейся ситуации с блокировкой личных счетов виновата не налоговая служба, которая просит списывать конкретную сумму долга, а банки, которые, по его мнению, предпочитают не разбираться в ситуации.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сейчас Налоговый кодекс все-таки не запрещает ФНС блокировать счета ИП после возникновения налоговой задолженности, причем замораживать сразу все счета в разных банках. "Именно это я считаю избыточным. На мой взгляд, правильно, когда налоговая служба ограничивает движения по счету, который ИП поставил на учет в ФНС в качестве расчетного. И только если на нем не хватает средств для погашения недоимки, ФНС может блокировать иные счета, - указывает Титов. - Иначе получается ситуация: недоимка составляет 25 тыс. рублей, а предприниматель не может воспользоваться 100 тыс. на всех счетах. Тут и банки тоже страдают - косвенный ущерб".

В пресс-службе Сбербанка и ряда других крупных кредитных организаций отказались от комментариев. В пресс-службе Альфа-банка отметили, что статья №76 Налогового кодекса о приостановлении операций по счетам не предусматривает блокировку счетов физических лиц. В одном из топ-10 российских банков ТАСС сообщили, что начали массово получать решения налоговых органов о приостановке операций по текущим счетам физических лиц с июня. Там заверили, что, когда речь идет о заморозке счетов граждан, открытых не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую. Собеседник добавил, что сейчас банки обращаются в Минфин и ФНС для прояснения этого вопроса.

На совещании по реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса 30 августа Силуанов констатировал обеспокоенность предпринимателей проблемой блокировки счетов, в частности, в рамках антиотмывочного закона, и выступил с инициативой сформулировать критерии, при выполнении которых будет происходить автоматическая разморозка счета.

Время и деньги

Опрошенные ТАСС предприниматели, у которых блокировали расчетные, либо одновременно расчетные и личные счета, отмечают, что заморозка средств болезненно сказывается на бизнесе и чревата не только потерей времени, но и вредит отношениям с контрагентами, более того - блокировка бывает ошибочной. Они также сетуют на то, что от подобных мер страдает прежде всего легальный бизнес с белой кассой.

Владелец кафе-пекарни "Рыбный день" Игорь Борисенков несколько раз сталкивался с одновременной блокировкой расчетного и личных счетов. "Пропустим время по [уплате налогов] - блокируется счет ИП, блокируется счет личный. Я не мог пользоваться картой. Такое было несколько раз", - говорит предприниматель. Он обращает внимание, что личный счет замораживался даже несмотря на то, что на счете ИП было достаточно средств для уплаты долга. Борисенков отмечает, что через какое-то время сумма долга списывается и счет размораживается. "Но это может происходить достаточно долгое время - неделя минимум. Уходят время и нервы", - жалуется предприниматель. По его словам, однажды сумма долга была списана дважды - одновременно с расчетного и личного счета, позже налоговики по итогам проверки признали ошибку и через три месяца вернули средства.

Производитель "Тульского березового кваса" предприниматель Александр Сулеин говорит, что операции по его личному счету также замораживались, но лишь в пределах суммы долга, поскольку денег на расчетном счете было недостаточно. При этом он утверждает, что сам долг также был начислен ошибочно. "В январе текущего года без предварительного уведомления удержали средства из-за якобы имеющейся задолженностью перед Пенсионным фондом. Нам объяснили эту ситуацию компьютерным сбоем, но средства без заявления не вернули. Деньги не пропали, они ушли в счет погашения налогов, - говорит Сулеин. - Ситуация была не критичной, но неприятной".

Владелец рыбного магазина "Хариус Хаус" Сергей Захаров отмечает, что его расчетный счет ИП автоматически не был разблокирован даже после списания суммы долга. "Чтобы счет разморозился, и ты мог им пользоваться, тебе нужно идти в отделение, - утверждает он. - Это очень чувствительно, потому что сейчас все больше [предпринимателей работают] в белую и безналично. И когда у тебя блокируются деньги, на которые ты рассчитывал, тебе нужно где-то их занимать, как-то договариваться с контрагентами и рассчитываться". Это может провоцировать бизнес уходить в тень, рассуждает Захаров.

У владельца магазина "Сыры мира" Кирилла Тажирова счет юридического лица был полностью заморожен из-за небольшого долга перед налоговой. "Была задолженность смешная, кажется, на 500 рублей, в итоге банк полностью заблокировал счет. Нельзя было ни снять деньги, ни перевести. Это абсурд и большое неудобство", - вспоминает он. По его словам, после срочного обращения в налоговую счет разблокировали, сумма долга была списана через какое-то время. Предприниматель также заявляет, что налоговики три года подряд ошибочно списывали у него один и тот же долг, а затем возвращали деньги.

Владелец производства меда Nectaria Василий Минаков обращает внимание, что разблокировке счета могут мешать неоплаченные пени. "Пока они не будут оплачены, будет висеть вся сумма задолженности", - говорит он. Например, после оплаты долга счет его компании не был разблокирован именно по причине начисленных пени, о которых предприниматель не был уведомлен.