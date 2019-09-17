Артемьев заявил, что рост цен на авиабилеты носит сезонный характер

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Рост цен на авиабилеты носит сезонный характер, сговоров на рынке нет, сообщил в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Мы отмечаем некоторый рост цен на авиабилеты, но он носит сезонный характер. Люди ездят в отпуска, больше самолетов летает, больше расходов на топливо. Это все понятно. В ноябре, декабре так уже не будет", - сказал он.

Артемьев добавил, что проблема существует скорее в области ценообразования. Она связана с монополизацией отдельными компаниями, прежде всего "Аэрофлотом", направлений, где присутствует только он.

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщала, что в первом полугодии 2019 года стоимость авиабилетов выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.