Артемьев: ФАС и РЖД планируют подготовить методику дерегулирования цен на плацкарт

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Российские железные дороги" (РЖД) планируют до конца 2019 года разработать методику дерегулирования цен на билеты в плацкартные вагоны, сообщил в интервью ТАСС глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Мы говорим уже о дерегулировании цен в плацкарте, обсуждаем их систему динамического ценообразования. Они (РЖД) учли наши замечания. Идет нормальная конструктивная работа, скоро мы сообщим о новых инициативах, которые вместе выработали. Мы сейчас готовим методику по дерегулированию цен на плацкарты вместе с ними - скоро скажем свое решение, до конца года, думаю, закончим эту работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС выступила с инициативой дерегулировать цены на проезд в плацкартных вагонах в южных и центральных регионах России.

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