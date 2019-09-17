ФАС предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает продать 25% плюс одну акцию авиакомпании "Победа", сообщил в интервью ТАСС глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"По нашему мнению, можно привлечь деньги инвесторов, продав 25% плюс одна акция "Победы", а на эти деньги сделать еще одного лоукостера. "Аэрофлот" - сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому, если он сделает на эти деньги следующего лоукостера и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то он будет продавать их компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появятся несколько лоукостеров, что позитивно скажется на рыночной конкуренции", - сказал он.

Артемьев добавил, что развитию конкуренции могло бы способствовать и появление авиакомпаний-лоукостеров в странах СНГ.

Как сообщал в августе РБК, глава ФАС предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позднее замруководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот".