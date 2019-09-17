ЦБ рассказал о сроках применения рейтингов новых агентств в регулировании

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Рейтинги новых кредитных рейтинговых агентств могут быть использованы в регулировании некредитных финансовых организаций не ранее, чем через год работы, а в банковском регулировании - не менее, чем через три года рейтинговой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В понедельник ЦБ внес в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых участников - ООО "Национальное рейтинговое агентство" и ООО "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Вопрос включения кредитных рейтингов новых КРА [кредитных рейтинговых агентств] в периметр регулирования некредитных финансовых организаций может быть рассмотрен Банком России не ранее чем через год работы новых КРА, в банковском регулировании - не ранее трех лет рейтинговой деятельности с учетом требований Базельского комитета по банковскому надзору", - сообщил ТАСС представитель регулятора.

Таким образом, сейчас аккредитацию ЦБ имеют четыре российских агентства - в 2016 году ее получили Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА".

"Расширение перечня кредитных рейтинговых агентств будет способствовать повышению уровня конкуренции на рынке рейтинговых услуг, а также расширению линейки предлагаемых рейтинговых продуктов. При этом в фокусе внимания сохраняется высокое качество кредитных рейтингов, их достоверность", - отметил представител ЦБ.