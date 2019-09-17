Власти Ставрополья намерены увеличить на 10% объемы экспорта сельхозпродукции в 2019 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края по итогам 2019 года намерены увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции на 10% по сравнению с прошлым годом. Сделать это планируется за счет увеличения поставок мяса птицы, сообщил ТАСС во вторник глава региона Владимир Владимиров.

"В прошлом году объем экспорта в регионе составлял более $300 млн, в этом году задача нарастить объем на 10%. Этот показатель точно будет выдержан, учитывая увеличение поставок мяса курицы. В последующие годы рост должен составлять по 30% ежегодно", - сказал он.

Основу сельскохозяйственного экспорта в регионе может составить увеличение поставок мяса и овощей. "В строящемся крупном мясоперерабатывающем заводе мы специально предусматриваем два отдельных цеха для производства халяльной продукции, это экспорт в арабские страны. Еще один цех - кошерная продукция, есть запрос из Израиля. За счет развития мелиорации также планируем утроить производство овощей, перерабатывать их и отдавать на экспорт", - отметил Владимиров.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.