В Ненецком АО с 2020 года начнут работу два новых регоператора по обращению с ТКО

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Новые региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ненецком автономном округе начнут работу с 1 января 2020 года, сообщили во вторник ТАСС в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО.

НАО - один из 11 регионов, которые к сентябрю не вошли в реформу обращения с отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО "ТрансДорПроект" в декабре 2018 года расторг соглашение с администрацией региона. Компания не смогла представить экономически обоснованный тариф и не выполнила своих обязательств. Одна из причин, почему региональный оператор не смог представить тариф, - отсутствие необходимой инфраструктуры на территории населенных пунктов НАО.

"Начало осуществления деятельности по обращению с ТКО региональными операторами планируется с 1 января 2020 года", - сказали в департаменте.

Две зоны деятельности

Компания "ТрансДорПроект" ушла из региона, вместо нее выбрано два новых региональных оператора - МУП "КБ и БО" ("Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию") и МП Заполярного района "Севержилкомсервис". Их два, потому что в территориальной схеме обращения с ТКО выделено две зоны деятельности. Первая включает город Нарьян-Мар, поселок Искателей, село Тельвиска и поселок Красное, во вторую зону входят все остальные населенные пункты округа. "Разделили на зоны для установления более взвешенного тарифа в каждой [зоне], в том числе с учетом опоры на МУПы: городской и окружной", - пояснили в ведомстве.

Пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО) 11 сентября сообщила, что Ненецкий автономный округ может не успеть войти в реформу мусорной отрасли до конца 2019 года. Однако в настоящее время планируется, что уже в сентябре новым региональным операторам присвоят официальный статус. В течение десяти дней после присвоения статуса регоператоры должны направить заявки для установления тарифа по обращению с ТКО. По плану тариф будет определен до 1 декабря 2019 года. "Для каждой зоны тариф будет отдельный", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации НАО.

Специфика обращения с ТКО в НАО

Сложности работы с ТКО в округе обусловлены его географическими особенностями. В регионе практически нет автомобильных дорог, сообщение с большинством населенных пунктов осуществляется только по воздуху. У НАО нет круглогодичного наземного сообщения с другими регионами, поэтому вывозить отходы получается очень дорого. "В связи с незначительными объемами образования ТКО в округе, сложностью и дороговизной транспортной схемы, инвесторы не заинтересованы в привлечении собственных средств для развития системы обращения с ТКО в Ненецком автономном округе, что приводит к значительным расходам из окружного бюджета", - пояснили в департаменте.

Сейчас срок накопления ТКО на площадках законодательно ограничен 11 месяцами. "В ряде населенных пунктов округа объективно нет возможности соблюдать данное требование и вывозить отходы с мест накопления для дальнейшего использования", - добавили в профильном ведомстве.

Администрация НАО направила обращения в Минстрой, Минприроды и Минтранс РФ с инициативой увеличить срок накопления ТКО до 36 месяцев в тех населенных пунктах, где число жителей менее полутора тысяч и нет автомобильных дорог. "В настоящее время положительных решений по указанным вопросам не принято", - пояснили в департаменте.

Сортировка и вывоз

В регионе расположено шесть полигонов суммарной мощностью 32,6 тыс. т в год и 47 несанкционированных свалок. Сейчас в НАО сортировку отходов не проводят, но территориальная схема предусматривает ее внедрение. До конца года в Нарьян-Маре планируется установить мусоросортировочный комплекс и установку термического обезвреживания отходов. По данным РЭО, 2022-2025 годах в регионе планируется построить один полигон для бытовых отходов мощностью 12,7 тыс. т в год и четыре объекта обработки коммунального мусора суммарной мощностью 3,1 тыс. т в год.

В территориальной схеме предусмотрен вывоз отходов в Нарьян-Мар, а также в другие регион - в Архангельск и Воркуту (Республика Коми). Для этого нужны межрегиональные соглашения о возможности вывоза ТКО на территории других субъектов РФ, пока таких договоров ни с Архангельской областью, ни с Республикой Коми нет. "Транспортные компании, осуществляющие морские перевозки, также пока не выразили готовность осуществлять транспортирование ТКО из населенных пунктов, расположенных вдоль Белого, Баренцева и Карского морей", - сказали в департаменте.

Сейчас ООО "СПб-Энерготехнологии" по контракту с администрацией региона разрабатывает технико-экономическое обоснование вариантов схем обращения с ТКО на территории НАО, чтобы полный цикл от накопления до утилизации и захоронения отходов осуществлять на территории региона.

Реформа обращения с ТКО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.