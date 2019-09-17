РЖД планируют до 2030 года реконструировать 144 железнодорожных вокзала

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дирекция железнодорожных вокзалов (структура РЖД) планирует до 2030 года реконструировать 144 железнодорожных вокзала. Об этом сообщил начальник дирекции Георгий Геворкян в ходе конференции "Вокзалы России - прошлое, настоящее, будущее".

"До 2030 года существуют два базовых сценария развития нашей дирекции. По сценарию оптимистичному мы будем реконструировать 144 вокзала. Мы на этот сценарий возлагаем большие надежды, потому что базовый сценарий у нас вписан во все планы нашего развития до 2025 года. Оптимистичный сценарий зависит от конъюнктуры рынка, с которой предстоит в этот период работать", - сказал он.

Согласно презентации, по оптимальному сценарию будет также реконструировано и построено 127 пассажирских платформ, восемь мостов и шесть тоннелей.

При этом базовый план дирекции железнодорожных вокзалов на 2020-2030 годы подразумевает реконструкцию 64 вокзалов, 66 пассажирских платформ, четырех мостов и трех тоннелей.