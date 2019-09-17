"Ъ": "Роснефть" попросила Кремль ускорить выдачу 2,6 трлн руб. льгот на проект в Арктике

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором указал на отсутствие решения по налоговым льготам на 2,6 трлн рублей на проект в Арктике "Восток Ойл" и пожаловался на Министерство финансов за то, что ведомство выступает против льгот. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сечина.

В июле газета "Ведомости" сообщила, что Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте "Восток Ойл", который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

По данным "Коммерсантъ", глава "Роснефти" уже просил президента ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки "Восток Ойла" в Госдуму для его рассмотрения в осеннюю сессию, но решения пока нет. В письме Сечин сообщает, что Минфин готов поддержать инвестиционные газовые проекты "Новатэка" и "Газпрома", но не "Восток Ойл". Глава "Роснефти" считает такой подход "непоследовательным, а возможно, и субъективным".

Ранее Минфин предложил ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки имеющихся запасов углеводородов. Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

Как пишет газета, Сечин отмечает в письме, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на "Восток Ойл". По его мнению, инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования "Восток Ойл" нерентабелен, так как в России стоимость заимствований - одна из самых высоких в мире (11-13%), поясняется в письме. Комментариями "Роснефти" и Минфина на момент публикации ТАСС не располагает.

В апреле 2019 года Минвостокразвития представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку арктических месторождений. Документ находится на рассмотрении правительства. Глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.