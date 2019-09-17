Песков: говорить о необходимости нарастить добычу нефти после атаки на Saudi Aramco рано

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Для анализа последствий атаки в Саудовской Аравии в том, что касается объемов поставок нефти на рынок, нужно время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не планирует ли Москва в связи с произошедшим увеличить объемы добычи нефти.

"Пока не понятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то "потолки" по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действия в ближайшее время", - отметил он. "Пока нет достоверной информации, поэтому, конечно, нужно какое-то время для анализа", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Кремль не располагает данными, кто может стоять за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Нет, у Кремля нет пока каких-либо данных, которые могли бы стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за атакой", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул: "Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой".