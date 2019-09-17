Tinder снял свой первый сериал

Сервис для онлайн-знакомств Tinder снял свой собственный сериал. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, это стало первым шагом компании к созданию своего видеоконтента.

"Многосерийное шоу с апокалиптической сюжетной линией развивается на фоне истории отношений, но все это не связано напрямую с основной деятельностью Tinder", - заявила собеседница агентства, добавив, что сериал был снят в Мехико в конце минувшего августа. О сроках премьеры шоу пока ничего не сообщается.

Как отмечает агентство, создание сериалов является частью новой стратегии Tinder, которую компания обнародует в ближайшем будущем. По словам знакомого с вопросом источника, съемки сериала - это первый шаг к созданию онлайн-платформы для авторского видеоконтента.

Это решение кажется закономерным, поскольку владелец приложения компания Match находится в мажоритарной собственности InterActiveCorp (IAC), основанной бывшим председателем совета директоров киностудии Paramount Pictures Барри Диллером.

Reuters напоминает, что в октябре 2018 года Tinder запустил свой сайт под названием Swipe Life для публикации статей и видео о знакомствах и отношениях.