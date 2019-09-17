Более 770 подъездов отремонтируют в Ростовской области до конца 2019 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Более 770 подъездов в 220 многоквартирных домах Ростовской области отремонтируют до конца текущего года, сообщил во вторник журналистам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Валерий Былков.

"В 2019 году в Ростовской области отремонтируют 776 подъездов в 220 многоквартирных домах на общую сумму 195 млн рублей. Мероприятия запланированы в 18 городах и районах региона", - сказал Былков.

Попасть в программу капитального ремонта подъездов могут только те дома, в которых уже отремонтировали кровлю, фасад и внутридомовую систему электроснабжения.

"Это логичное условие, только после завершения этих работ можно делать капитальный ремонт подъезда. Сделана кровля - вода не начнет течь с крыши в отремонтированный подъезд. Не начнут менять окна и разбивать стены во время капитального ремонта фасада и электрических сетей", - уточнил замминистра.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить дополнительные средства из областного бюджета на ремонт подъездов в многоквартирных домах. Общий объем финансирования на три года составит 552,7 млн рублей.

