Bloomberg: Saudi Aramco предупредила нескольких клиентов об отсрочке поставок нефти

ТАСС, 17 сентября. Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила отдельных клиентов об отсрочке ранее запланированных поставок из-за проблем, связанных с недавними атаками на ее предприятия.

Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

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Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Saudi Aramco "предупредила как минимум четырех партнеров, что некоторые поставки сырой нефти, намеченные на начало октября, будут отложены до конца месяца". Задержки поставок варьируются от нескольких дней до недель, указали источники.

Саудовская компания вместе с тем заверила, что ее клиенты "полностью получат объемы, предусмотренные заключенными контрактами".