Путин внес в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты от думских фракций

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты (СП), ранее предложенные думскими фракциями. Об этом на заседании нижней палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

"Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания РФ кандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, Шилкова Данила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должность аудиторов Счетной палаты РФ", - сказал он. Спикер уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен Советом Госдумы в среду, чтобы внести его в повестку заседания палаты на четверг.

Володин напомнил, что по закону о Счетной палате "каждая фракция приняла решение и делегировала своего представителя для рассмотрения Советом Госдумы", который поддержал кандидатуры и направил их президенту.

"Это представители всех политических фракций Госдумы. Фракции очень вдумчиво подошли к кандидатам, кандидатуры профессионально подготовлены", - резюмировал Володин.

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и еще шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны. Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда. Председатель СП, его заместитель и аудиторы назначаются сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд, то есть 12 лет.

В новость были внесены изменения (13:43 мск) — добавлены высказывания спикера Госдумы.