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"Белнефтехим" не считает урегулированным вопрос компенсаций потерь из-за загрязнения нефти

Зампредседателя концерна Владимир Сизов уточнил, что речь идет о "некомпенсированных доходах по выручке за транспортировку нефти, недозагрузке нефтеперерабатывающих заводов и ущербе оборудованию"

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия считает не урегулированным до конца вопрос о компенсации потерь от поставок некондиционной нефти из России. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день завершены основные мероприятия по вытеснению загрязненной нефти с территории Республики Беларусь. Поэтому мы считаем, что определенная часть тех потерь и ущерба, которые были зафиксированы, компенсирована. Остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ", - сказал замглавы "Белнефтехима".

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Сизов уточнил, что Белоруссия имеет технические возможности транспортировать до конца года плановые объемы российской нефти. "Технические возможности предприятий по транспортировке нефти позволяют прокачать те объемы, которые были запланированы на начало года (около 60 млн тонн - прим. ТАСС)", - сказал представитель "Белнефтехима".

"Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти.

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