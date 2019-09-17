"Белнефтехим" не считает урегулированным вопрос компенсаций потерь из-за загрязнения нефти

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Белоруссия считает не урегулированным до конца вопрос о компенсации потерь от поставок некондиционной нефти из России. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодняшний день завершены основные мероприятия по вытеснению загрязненной нефти с территории Республики Беларусь. Поэтому мы считаем, что определенная часть тех потерь и ущерба, которые были зафиксированы, компенсирована. Остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ", - сказал замглавы "Белнефтехима".