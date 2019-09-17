В Госдуме рассказали о преимуществах единого информационного ресурса о населении

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Создание единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ, позволит полностью внедрить принцип одного окна в коммуникациях граждан и бизнеса с государством. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин на заседании палаты, где соответствующая правительственная инициатива рассматривается в первом чтении.

"Информационная система сведений о населении позволит получить быстрый и защищенный доступ к любой информации, которую государство собрало о конкретном человеке", - пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что цель законопроекта состоит в том, чтобы "максимально снизить объем бумажного документооборота между ведомствами и полностью внедрить принцип одного окна во всех взаимодействиях граждан и юридических лиц с государством".

"Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ", - указал Левин.

Со своей стороны член профильного комитета Антон Горелкин отметил, что к созданию общей единой базы данных граждан Россия идет много лет. "Мы здесь не изобретаем велосипед, а двигаемся по известному пути, - обратил внимание он, напомнив, что аналогичные базы данных есть во всех передовых в информационно-цифровом отношении странах. "Такой ресурс, доступный госорганам и самим гражданам, в разы упрощает жизнь для тех и других", - уверен политик.

"С появлением служб единого окна и МФЦ мы стали гораздо меньше бегать с бумажками от одного ведомства к другому, ускорилось оформление всех документов. Единая база данных - это следующий шаг, когда скорость всех процедур станет еще выше, а бессмысленной беготни будет еще меньше", - рассчитывает парламентарий.

При этом он оговорился, что "встает вопрос защиты персональных данных граждан". "ФНС, которая будет оператором единой базы данных, не замечена в серьезных сбоях систем электронной безопасности. Когда эта база начнет работать, для всех нас наступит новая информационная эра", - заключил Горелкин.

О законопроекте

Документ предполагает систематизацию сведений, содержащихся на "иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами". Планируется, что единый ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физических лицах. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России.

Создание ресурса позволит "повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления", "обеспечить достоверность и актуальность информации о населении", а также "сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций", считают в кабмине.